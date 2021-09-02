В Кремле сожалеют, что Украина и США намерены "дружить против России"

Президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Украина и США собираются строить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя".

"Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Это тоже может вызывать только сожаление", - добавил он.

Песков отметил, что вызывает сожаление и "антироссийская риторика" глав Украины и США по поводу Крыма, а также "по всем другим моментам".

"Наверное, не более того", - заключил пресс-секретарь президента РФ.