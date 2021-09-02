Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Кремле сочли евроатлантические стремления Украины опасными для РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины и предупреждают, что вынуждены будут пойти на контрмеры в случае их реализации.

"В Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины. Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Известия".

Он подчеркнул, что это вопрос, который повлечет за собой принятие каких-то контрмер, чтобы "провести перебалансировку ситуации и на 100 процентов обеспечить безопасность наших рубежей".

На вопрос, представляют ли угрозу для России договоренности, достигнутые в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США, представитель Кремля ответил: "Потенциально - да. Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживали результаты этого визита". "Когда я говорю "потенциально", я имею в виду, прежде всего, заявление о возможности членства Украины в НАТО. Все-таки Зеленский настаивает на желании Украины вступить в НАТО, что, как минимум, половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков также обратил внимание на "в целом антироссийскую риторику, которая звучала со стороны Зеленского в ходе визита в США". "Местами складывается впечатление, что основная задача украинско-американской дружбы - это дружить против России. Очевидно, это так. Конечно лестно, что наша страна так высоко фигурировала на повестке дня этих переговоров, но хотелось бы, чтобы это было со знаком "плюс", а не со знаком "минус", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне, 1 сентября, в Вашингтоне состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно совместному заявлению по итогам переговоров, стороны, в частности, обсуждали военную помощь Украине - и затронули тему принятия Украины в НАТО. В Белом доме при этом подтвердили, что поддерживают стремление Киева к вступлению в альянс, но отметили, что Украина должна принять это решение самостоятельно.

Дмитрий Песков НАТО Украина США Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Путин заявил о готовности корректно работать с зарубежными партнерами на Севморпути

Путин заявил о готовности корректно работать с зарубежными партнерами на Севморпути

Песков заявил, что у Путина нет времени на соцсети

Пандемия коронавируса

Суточный прирост COVID-19 в России составил 18 985 новых случаев

Суточный прирост COVID-19 в России составил 18 985 новых случаев
Пандемия коронавируса

Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 94,8%

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор ожидает осенью подъем заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор ожидает осенью подъем заболеваемости COVID-19
Пандемия коронавируса

В России от коронавируса привили более 45 млн человек

В Кремле сожалеют, что Украина и США намерены "дружить против России"

В Кремле сожалеют, что Украина и США намерены "дружить против России"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');