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Фальков призвал вузы РФ лучше готовить заявки на строительство кампусов мирового уровня

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Часть заявок на строительство кампусов мирового уровня в регионах России плохо проработаны, поэтому вузы не получили финансирование, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

VI Восточный экономический форум

"Часть заявок плохо проработаны. Коллеги, заявить амбицию - это одно дело, а представить проработанный вариант - это другое дело. Я бы очень призвал те субъекты и те университеты, которые заинтересованы, такую серьезную интеллектуальную работу проводить. Потому что поддержку получили заявки на данный момент не те, которые по каким-то причинам больше или меньше нравятся министерству или правительству, а те, которые были обстоятельно проработаны и с точки зрения смысловой", - сказал Фальков на деловом завтраке "Приоритет-2030".

В частности, он привел в пример Томск, где 18 научных и образовательных организаций объединились и смогли найти общее решение.

"По кампусам - приветствуем, готовы помогать. Но, коллеги, надо серьезно эту работу проводить", - подчеркнул Фальков.

Как сообщалось, в рамках программы строительства университетских кампусов мирового уровня из 30 заявок от регионов отобраны первые восемь проектов - в Москве, Томске, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Также в высокой степени готовности находятся проекты в Перми, Иркутске, Самаре, Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 36 млрд рублей на строительство современных университетских кампусов в ближайшие четыре года в рамках национального проекта "Наука и университеты". В целом не менее 30 университетских кампусов мирового уровня появится в России в ближайшие десять лет, в них смогут разместиться свыше 150 тыс. человек.

Валерий Фальков ВЭФ Минобрнауки

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