Фальков призвал вузы РФ лучше готовить заявки на строительство кампусов мирового уровня

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Часть заявок на строительство кампусов мирового уровня в регионах России плохо проработаны, поэтому вузы не получили финансирование, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Часть заявок плохо проработаны. Коллеги, заявить амбицию - это одно дело, а представить проработанный вариант - это другое дело. Я бы очень призвал те субъекты и те университеты, которые заинтересованы, такую серьезную интеллектуальную работу проводить. Потому что поддержку получили заявки на данный момент не те, которые по каким-то причинам больше или меньше нравятся министерству или правительству, а те, которые были обстоятельно проработаны и с точки зрения смысловой", - сказал Фальков на деловом завтраке "Приоритет-2030".

В частности, он привел в пример Томск, где 18 научных и образовательных организаций объединились и смогли найти общее решение.

"По кампусам - приветствуем, готовы помогать. Но, коллеги, надо серьезно эту работу проводить", - подчеркнул Фальков.

Как сообщалось, в рамках программы строительства университетских кампусов мирового уровня из 30 заявок от регионов отобраны первые восемь проектов - в Москве, Томске, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Также в высокой степени готовности находятся проекты в Перми, Иркутске, Самаре, Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 36 млрд рублей на строительство современных университетских кампусов в ближайшие четыре года в рамках национального проекта "Наука и университеты". В целом не менее 30 университетских кампусов мирового уровня появится в России в ближайшие десять лет, в них смогут разместиться свыше 150 тыс. человек.