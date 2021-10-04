Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки.

До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводного корабля.

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"По данным объективного контроля полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны России в понедельник утром опубликовало кадры пуска "Циркона" подлодкой. Судя по видео, стрельба велась в темное время суток.

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

"Северодвинск", которая испытала ракету "Циркон", - многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения. Принята в состав Военно-морского флота России в 2014 году.

"Это серьезное событие для Военно-морского флота России. Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от "Циркона" ни у кого нет", - прокомментировал новые испытания бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"В ближайшей перспективе "Цирконами" будут оснащаться и подводные лодки - это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками", - сказал Кравченко "Интерфаксу" в понедельник.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Ракета "Циркон"

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

"Северодвинск", которая испытала ракету "Циркон", - многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения. Принята в состав Военно-морского флота России в 2014 году.

Россия ушла далеко вперед в области создания гиперзвукового оружия и оружия на новых физических принципах, заявил 17 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за все это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия", - сказал тогда Борисов.

По его словам, Россия также опережает Запад в области "создания оружия на новых физических принципах". Он заявил, что для этого оружия применяются "новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности".

Бывший начальник главного штаба РВСН РФ генерал-полковник Виктор Есин сказал "Интерфаксу" 30 сентября, что в настоящее время гиперзвуковые ракетные технологии есть у России, США и Китая. Есин тогда поставил под сомнение заявление военных КНДР об успешных испытаниях 28 сентября гиперзвуковой ракеты.

В сентябре сообщалось об испытаниях гиперзвуковой ракеты американскими военными.