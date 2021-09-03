Минфин оценил снижение НДС для турбизнеса в 20-30 млрд рублей для бюджета

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Снижение НДС для туристической отрасли обойдется федеральному бюджету в 20-30 млрд рублей выпадающих доходов, но правительство вновь готово рассмотреть эту меру, заявил на ВЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов.

"Правительство полгода назад рассматривало эту тему и не поддержало", - напомнил он и добавил, что чиновники готовы вернуться к этой теме.

"Может быть, на период, когда нам нужно построить туристические кластеры, туристические комплексы можно было бы предоставить преференциальные режимы. Мы готовы еще раз вернуться, хотя до этого позиция была отрицательная, готовы рассмотреть все плюсы и минусы", - сказал глава Минфина.

Ранее на форуме гендиректор "Васта Дискавери" и создатель курорта "Роза Хутор" в Сочи, "Ярославское взморье" и "Завидово" Сергей Бачин предложил снизить НДС для российской туристической отрасли до 7-10%, чтобы сделать российский турпродукт конкурентоспособным по сравнению с соседними странами.

"Очень важный момент для развития туризма - это НДС. Если мы посмотрим на Юго-Восточную Азию, Китай, Корею, Японию, все страны, которые здесь рядом есть, то НДС на туристическую отрасль в среднем от 7 до 10%, а у нас 20%. Конечно, мы не конкурентоспособны, и в первую очередь это выражается в том, что наш российский турист платит за наш российский турпродукт больше, чем если он едет в соседние страны. И мы бы просили рассмотреть возможность приведения нашего НДС в туристической отрасли на Дальнем Востоке примерно на такой же уровень, как у соседей в Юго-Восточной Азии", - сказал он.

Бачин также предложил распространить действующие с этого года льготы для инвесторов в объекты туристической инфраструктуры на малые отели. Сейчас, сказал он, получить льготный кредит по ставке 3-5% можно только на проект отеля от 120 номеров. По словам предпринимателя, на Дальнем Востоке часто нужны небольшие отели на 50-100 номеров, а для них поддержки нет.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что это здравая идея, и правительство рассмотрит возможность распространения льготы на малые отели. Тем более, что, по его словам, в 2022 году на субсидирование процентной ставки для инвесторов в объекты туристической инфраструктуры будет выделено в 2,5 раза больше средств, чем в текущем.

Бачин также подчеркнул, что на Дальнем Востоке действуют два очень хороших льготных режима налогообложения - территории опережающего развития (ТОР) и "Свободный порт Владивосток". Но, по его мнению, эти режимы важно донастроить.

"Например, есть так называемый социальный налог 7,6%, который существует на этих территориях. Но он применяется с момента, когда мы становимся резидентами ТОР. А для нас очень важно, чтобы эта преференция работала с момента, когда мы вводим объект в эксплуатацию. Например, мы стали резидентами год назад, а у нас еще даже земли нет оформленной для проекта. Для нас этот налог только через три года будет иметь какой-то смысл. Мы не просим новых преференций, а только сдвинуть эту преференцию во времени", - подчеркнул он.

Бизнесмен считает, что на Дальнем Востоке очень важно выделить так называемые туристические территории, где устанавливается запрет на разработку новых месторождений, добычу других полезных ископаемых, развитие какого-либо промышленного сектора.