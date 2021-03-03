Туроператоры в 2020 году сократили почти треть персонала

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году туроператоры сократили больше 30% персонала, компаниям нужны налоговые льготы, чтобы сохранить бизнес, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что после апреля-мая 2020 года с рынка ушли порядка 30% турагентств, которые после отмены ограничений летом не открылись. По ее словам, речь идет о нескольких тысячах компаний по всей стране.

Остающиеся в бизнесе сотрудники "видят, что туризм застопорился, денег нет, - и меняют сферу деятельности", отметила Ломидзе. По ее оценке, следующий виток сокращения доходности в туризме может привести к уходу еще части персонала в другие отрасли.

"И это большой урон. Кто-то вовсе не может найти работу, это влияет на ситуацию с занятостью в стране. Из этого мы исходили, когда предлагали меры поддержки отрасли", - отметила она.

Главной из возможных мер поддержки Ломидзе считает отмену налоговых взносов до конца 2021 года, что позволило бы туроператорам "встать полностью на ноги и закрепиться".

"Кроме того, мы предложили снизить взносы и часть налогов для турбизнеса с 2022 по 2025 годы - по аналогии с сектором IT. С учетом задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" эта мера позволила бы довольно быстро выйти на их решение. В противном случае турфирмам будет нужно заниматься только вопросом выживания - снова сокращать персонал, пересматривать систему оплаты труда", - заметила эксперт.

Она напомнила, что если крупные федеральные туроператоры сейчас работают в безусловно правовом поле, то в регионах задействуются схемы, поскольку у компаний стоит вопрос между выживанием и выплатой всех налогов в полном объеме.

"Таким образом, наиболее действенной мерой будет отмена налогов до конца 2021 года, а также снижение выплат в ФСС, взносов в ФОТ на 30%, снижение НДС до 7%. Эти меры позволили бы выйти на траекторию роста, которая как решит вопросы нацпроекта, так и даст бизнесу устойчивость", - подчеркнула Ломидзе.