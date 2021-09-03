Путин прибыл в Приамурье, где посетит космодром "Восточный"
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин после участия в мероприятиях Восточного экономического форума прибыл в Амурскую область, где посетит космодром "Восточный".
В пресс-службе Кремля отмечают, что российский лидер осмотрит строительство инфраструктурных объектов космодрома, в частности, командного пункта и стартового комплекса "Ангара". ТакПутин проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.
В последний раз Путин приезжал на "Восточный" 6 сентября 2019 года. На совещании, которое он провел со строителями и руководством космической области, речь шла о создании стартового стола для ракет "Ангара" и о ходе работ по созданию новой ракеты "Союз-5".
Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".
"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году.
В этом году с Восточного было осуществлено пять пусков, следующий запланирован на октябрь 2021 года, сообщил ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
18 февраля наблюдательный совет "Роскосмоса" утвердил Руслана Мухамеджанова на должности гендиректора ЦЭНКИ вместо Андрея Охлопкова, ранее получившего выговор от главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Выговор Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку был объявлен в октябре 2020 года по итогам производственного совещания на космодроме. Кроме этого, по итогам совещания был уволен глава дирекции космодрома Евгений Рогоза.
25 ноября Жук был арестован по подозрению в злоупотреблениях при строительстве космодрома. В октябре стало известно об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме "Восточный".