Путин прибыл в Приамурье, где посетит космодром "Восточный"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин после участия в мероприятиях Восточного экономического форума прибыл в Амурскую область, где посетит космодром "Восточный".

В пресс-службе Кремля отмечают, что российский лидер осмотрит строительство инфраструктурных объектов космодрома, в частности, командного пункта и стартового комплекса "Ангара". ТакПутин проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

В последний раз Путин приезжал на "Восточный" 6 сентября 2019 года. На совещании, которое он провел со строителями и руководством космической области, речь шла о создании стартового стола для ракет "Ангара" и о ходе работ по созданию новой ракеты "Союз-5".

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году.

В этом году с Восточного было осуществлено пять пусков, следующий запланирован на октябрь 2021 года, сообщил ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.