Путин осмотрел строительство космодрома "Восточный"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе строительства стартового комплекса "Ангара".

Прилетев в Благовещенск, глава государства сразу отправился на космодром "Восточный", где ему показали строящиеся объекты и рассказали об особенностях процесса в ходе краткой презентации.

Создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара" позволит космодрому реализовывать программы по исследованию солнечной системы и за ее пределами. Семейство РН "Ангара" включает в свой состав ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности. В "Ангаре" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как в прилегающих к стартовому комплексу районах, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Стартовый комплекс занимает площадь 109 га. На нем предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе: стартового сооружения, командного пункта, технологического блока и других.

В последний раз Путин приезжал на "Восточный" 6 сентября 2019 года. На совещании, которое он провел со строителями и руководством космической области, речь шла о создании стартового стола для ракет "Ангара" и о ходе работ по созданию новой ракеты "Союз-5".

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

"Восточный" – самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году.

В этом году с Восточного было осуществлено пять пусков, следующий запланирован на октябрь 2021 года, сообщил ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.