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Рогозин заявил, что ракета "Союз-2" будет эксплуатироваться еще 9-10 лет

Рогозин заявил, что ракета "Союз-2" будет эксплуатироваться еще 9-10 лет
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует эксплуатировать ракету "Союз-2" еще 9-10 лет, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину на космодроме "Восточный".

"Я думаю, что реально "Союз-2", модернизированная версия с российской системой управления, еще лет 9-10 полетает точно", - сказал Рогозин.

По его словам, коммерческие заказчики "очень довольны этой ракетой". В перспективе "Союз-2" планируется заменить ракетой "Амур-СПГ", добавил глава "Роскосмоса".

22 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" предварительно составит $22 млн. По его словам, в многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на опорную орбиту не менее 10,5 тонн полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 13,6 тонн.

Ранее Блошенко сообщил, что первый пуск ракеты "Амур-СПГ" может состояться в 2025 году. "Параллельно у нас идет работа по созданию двигателя для такой ракеты. Это отдельный контракт с воронежским конструкторским предприятием "КБ Химавтоматики", и полет может быть выполнен на горизонте 2025-2026 гг", - сказал он.

Ранее в госкорпорации предположили, что летные испытания ракеты начнутся в 2026 году. Ракета должна заменить действующее семейства ракет-носителей "Союз-2".

Как сообщал Рогозин, "КБ Химавтоматики" разрабатывает двигатели, которые можно будет использовать до ста раз.

Роскосмос Союз-2 Дмитрий Рогозин

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