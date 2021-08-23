Рогозин заявил о риске срыва новой сделки "Роскосмоса" и OneWeb из-за санкций США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Компания OneWeb позитивно оценивает опыт работы с "Роскосмосом", рассматривает возможность заключения нового контракта, но сделка может быть сорвана из-за санкций США, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"One Web положительно оценивают опыт работы с коллективом и "Главкосмосом". Единственное что может теоретически помешать, это санкции со стороны США, которые могут быть направлены на запрет российских средств выведения в случае, если в аппаратуре One Web будут использоваться комплектующие производства США", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос агентства о перспективах заключения нового контракта.

По его словам, в данный момент идет обмен мнениями. Новый контракт обсуждался, в частности, на встрече Рогозина с руководством компании, прошедшей на Байконуре.

"Все будет зависеть от санкционной политики США. Они пытаются максимально разрушить партнерские отношения и контракты, и возможность использования наших ракет-носителей", - добавил он.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года Гвианским космическим центром (Французская Гвиана).

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.