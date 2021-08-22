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"Роскосмос" сообщил о штатном пуске ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

"Роскосмос" сообщил о штатном пуске ракеты "Союз" со спутниками OneWeb
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb с космодрома Байконур прошел штатно, сообщает "Роскосмос".

"Пуск и полёт ракеты-носителя "Союз-2.1б" прошли штатно - разгонный блок "Фрегат" и 34 космических аппарата OneWeb отправились к целевым орбитам высотой от 500 до 1500 километров над поверхностью Земли", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 20 августа в 01:23 мск. Однако за несколько секунд до старта пуск был перенесен. По словам диктора трансляции, перенос был связан с автоматической отменой предстартовой подготовки. Впоследствии "Роскосмос" назначил новую дату пуска - 21 августа 01:18 мск.

В пятницу за несколько часов до перенесенного старта ракеты с Байконура глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск британских спутников OneWeb вновь отложили на сутки по просьбе иностранного заказчика "из-за неготовности его наземных средств измерений".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 288 единиц.

OneWeb "Союз-2.1б" Роскосмос

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