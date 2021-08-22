"Роскосмос" сообщил о штатном пуске ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb с космодрома Байконур прошел штатно, сообщает "Роскосмос".

"Пуск и полёт ракеты-носителя "Союз-2.1б" прошли штатно - разгонный блок "Фрегат" и 34 космических аппарата OneWeb отправились к целевым орбитам высотой от 500 до 1500 километров над поверхностью Земли", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 20 августа в 01:23 мск. Однако за несколько секунд до старта пуск был перенесен. По словам диктора трансляции, перенос был связан с автоматической отменой предстартовой подготовки. Впоследствии "Роскосмос" назначил новую дату пуска - 21 августа 01:18 мск.

В пятницу за несколько часов до перенесенного старта ракеты с Байконура глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск британских спутников OneWeb вновь отложили на сутки по просьбе иностранного заказчика "из-за неготовности его наземных средств измерений".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 288 единиц.