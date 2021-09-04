Первые пуски сверхтяжелых ракет "Ангара" запланировали на 2026 год

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет "Ангара" сверхтяжелого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 тонн полезной нагрузки, сообщил в субботу в интервью телеканалу "Звезда" глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

По его словам, модульная конструкция "Ангары" позволяет устанавливать на ракеты различные двигатели, в том числе и сверхмощный водородный.

"Ангара" это уникальные ракеты, которые строятся по модульному принципу. То есть из однотипных универсальных модулей собираются ракеты в легком, тяжелом и супертяжелом классах. Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем", - сказал Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", с 2026 года планируются первые взлеты ракет "Ангара" с водородным двигателем. Такие ракеты должны обладать повышенной грузоподъемностью.

"Для сравнения: всем нам хорошо известная ракета "Союз-2" - самая "летающая" - выводит на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн. Сейчас "Ангара" выводит 24 тонны и 27 тонн с космодрома "Восточный" - за счет его более южного расположения. Ракеты с водородным двигателе будут выводить по 37 тонн", - отметил Рогозин.

Также глава "Роскосмоса" рассказал о проделанной работе по борьбе с коррупцией на космодроме "Восточный". Ранее на эту проблему обращал пристальное внимание президент РФ Владимир Путин.