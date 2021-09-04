Что произошло за день: суббота, 4 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Первые пуски ракет "Ангара" сверхтяжелого класса планируется осуществить в 2026 году. Как сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, они смогут выводить на орбиту 37 тонн полезной нагрузки.

- В России за сутки зафиксировали 18 780 новых случаев COVID-19. По данным оперштаба, в Москве выявили еще 1 549 пациентов с коронавирусом.

- В Панджшере пообещали не прекращать борьбу против движения "Талибан" (запрещено в России). Между тем, талибы вновь приняли решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана - на следующую неделю.

- В Совбезе ООН обсуждают смягчение санкций против КНДР в связи с ситуацией в стране на фоне закрытия границ из-за пандемии. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, этот вопрос по-прежнему упирается в противодействие со стороны США.

- В отношении Twitter, Telegram и Facebook в середине сентября рассмотрят новые протоколы об административных правонарушениях. Соцсетям грозят миллионные штрафы.

- Вертолет-дрон Ingenuity совершит 13-й автономный полет на Марсе. По данным НАСА, он будет осуществляться над районом Южная Сейта в кратере Езеро.

- Россия вернулась на третье место в командном зачете Паралимпийских игр в Токио. Это стало возможным благодаря завоеванным российскими спортсменами двум золотым, трем серебряным и пяти бронзовым медалям.