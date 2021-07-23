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На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть

На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Нефтеперевалка" объявил торги по продаже части имущества предприятия, в том числе узла учета "Лопатино", фигурирующего в деле о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" весной 2019 года.

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По данным материалов на портале "Федресурс", на продажу выставлены узлы учета нефти "Лопатино" и "Николаевка", узел слива и компаундирования нефти (УСиКН), нефтепроводы УСиКН - Бавлы - Куйбышев - 3,48 км, Николаевка - УСиКН - 1,8 км, Николаевка - Лопатино - 5,6 км, технологический нефтепровод Николаевка - Кротовка - 65 км, дожимная насосная станция, ЛЭП ВЛ-6, автодорога и земельные участки в Волжском районе Самарской области.

Начальная стоимость составляет 470,76 млн рублей с шагом аукциона 5%.

Торги состоятся 23 августа 2021 года. Заявки на аукцион принимаются до 20 августа.

Имущество "Нефтеперевалки" обременено залогом в МСП банке, уточняется в документах.

ООО "Нефтеперевалка" фигурирует в деле о загрязнении нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" хлорорганическими соединениями. Некондиционную нефть обнаружили на Мозырском НПЗ в Белоруссии. Транзит нефти по "Дружбе" в Европу пришлось остановить, грязная нефть была откачана из трубы, затем "Транснефть" вела долгие переговоры о возмещении ущерба пострадавшим партнерам.

Проверка выявила источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области, откуда нефть попала в общую трубу. По версии следствия, нефть разбавили хлорорганикой, чтобы скрыть хищения.

Фигурантами дела о загрязнении нефтепровода стали тогдашний гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, сотрудник компании "Транснефть-Дружба" Роман Якушев, а также бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" (входит в ГК "Петронефть") Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Позднее стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Нефтеперевалка" зарегистрировано в октябре 2017 года в селе Николаевка Самарской области. Основной вид деятельности - транспортировка нефти по трубопроводам. Бенефициаром компании после смены собственника в августе 2019 года является Сергей Сапунов.

Самарская область Нефтеперевалка Транснефть Дружба Белоруссия Лопатино

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