Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Газокомпрессорная станция "Славянская" газопровода "Северный поток-2" Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" достроят в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - сказал Лавров в Петербурге в понедельник.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.

"Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км.