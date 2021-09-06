"Росатом" вакцинировал более 75% сотрудников

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" вакцинировала более 75% своих сотрудников, до середины сентября показатель вырастет до 80%, сообщил глава компании Алексей Лихачев в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

"Известно всем, еще с древних времен два способа достижения цели: это поощрение и подталкивание. У нас действительно был богатый набор поощрений за вакцинацию. Но у нас никогда не поднимется рука уволить сотрудника, отказавшегося вакцинироваться. Только вот суть работы придется сменить: не вакцинируетесь - в кабинете заперлись и работайте с документами, вакцинировались - вместе со мной работайте с людьми. У нас на сегодняшний день перевалило за 75% количество вакцинированных, задача - 80% к 15 сентября, ну вот надеюсь, что мы решим эту задачу", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о мотивации сотрудников к вакцинированию.

Он подчеркнул, что на международных проектах ситуация с заболеваемостью сотрудников "Росатома" была лучше, чем в стране пребывания.

"У нас большая организация, много международных проектов. Мы переместили где-то 60 тыс. человек (сотрудников - ИФ) за этот год через границу РФ. И на всех наших площадках пандемическая ситуация была гораздо лучше, чем в стране пребывания. Здесь ключевой вопрос - вакцинация. С учетом нашей специфики международных проектов, ядерного комплекса, атомных станций нам чуть побольше давали вакцины на первом этапе. Думаю, что сейчас мы уже можем об этом говорить", - добавил Лихачев.

"Мы как часть страны на первых-вторых волнах так же болели вместе со всеми, до 8 тыс. (сотрудников - ИФ) на пике второй волны болеющих было. Но как только вышли на показатель в 50% вакцинированных сотрудников, у нас как будто о стену разбилась третья волна, и на пике третьей волны число заболевших не превысило и 2 тыс.", - отметил глава компании.