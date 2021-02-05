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Глава "Росатома" привился от коронавируса

Алексей Лихачев отметил, что заболеваемость COVID-19 в отрасли снижается

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 на своих предприятиях, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в очередном видеообращении, опубликованном на сайте госкорпорации; он также заявил, что сам привился от коронавируса.

"Число заболевших и в отрасли, и в стране снижается. На сегодняшний день на контроле остаются 2165 случаев, это в 3,5 раза меньше, чем в декабре. У нас идет масштабная вакцинация, привиты уже больше 30 тысяч работников и жителей атомных городов", - сообщил топ-менеджер.

"Я тоже присоединился к этому движению, и недавно сделал первую прививку. Самочувствие в норме", - добавил Лихачев.

ГК "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тыс. человек. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 35 энергоблоков в 12 странах.

Хроника 09 января 2020 года – 05 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Лихачев Росатом Коронавирус

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