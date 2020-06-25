Глава "Росатома" встревожен распространением коронавируса в "атомных городах"

Генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачев Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Руководство "Росатома" обеспокоено ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в "атомных городах", заявил в видеообращении гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, в таких городах, как Сосновый Бор, Саров и Десногорск счет заболевших идет на сотни. Также он привел "возмутительный случай" поведения заболевшего рабочего компании-подрядчика на стройке "Курской АЭС-2".

"Два дня ходил на работу с температурой, скрывая болезнь и принимая жаропонижающее. Потом взял больничный, остался в общежитии, но не был изолирован. И там заразил 27 человек, восемь из них попали в больницу. Теперь из-за него одного отправлено на карантин еще и целое общежитие, это 262 работника", - рассказал Лихачев.

Он отметил, что из-за "пренебрежения элементарными нормами безопасности" стройплощадка потеряла почти 300 человек, возник риск для жизни из здоровья людей. Он потребовал, чтобы из этого случая сделали выводы руководители Курской АЭС-2, "АСЭ" и во всей отрасли в целом.

Как хороший пример он привел ситуацию на строительстве БелАЭС, где в мая началась вспышка коронавируса. По словам Лихачева, после проведенных там мероприятиях, в которых участвовали предствители белорусского заказчика, местные чиновники и санэпидслужба, кривая заболеваемости там пошла вниз.

Глава "Росатома" также отметил, что в Трехгорном, Снежинске, Лесном, Глазове, Зеленогорске, Полярных Зорях больных единицы или их нет совсем.

"Две недели назад мы говорили, что вышли на плато, ежедневный прирост заболевших тогда колебался около 30-40 человек, с тех пор ситуация легче не стала - количество инфицированных практически удвоилось. Что радует - 69% переносят инфекцию бессимптомно. Растет и количество выздоровлений. В Москве эпидемия заканчивается. Теперь она перешла в регионы и всерьез взялась за некоторые из наших городов", - констатировал Лихачев.

Предприятия госкорпорации в Москве, Петербурге, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Свердловской областях до конца июля продлевают действующий сейчас режим работы, объявил он. В других регионах предприятия "Росатома" будут выходить из ограничений в зависимости от обстановки и решений местных властей. Он также выразил уверенность, что на всех предприятиях нужно сохранить требования социального дистанцирования и по ношению масок.

"Совещания проводим в дистанционном формате. Командировки — только по необходимости, для выполнения гособоронзаказа и международных обязательств. Активно используем дистанционную работу. Напомню, что противоэпидемиологическая безопасность теперь является неотъемлемой частью общей культуры безопасности Росатома", - сказал гендиректор госкорпорации.