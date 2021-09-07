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"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отстранил от работы нескольких пилотов из-за отказа делать прививку от коронавируса, сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) и подтвердили в самой авиакомпании.

"На данный момент в отношении некоторых отказавшихся (от вакцинации - ИФ) пилотов изданы приказы об отстранении от работы и прекращении начислений заработной платы и этим лишили их семьи средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры", - говорится в письме главы ШПЛС Игоря Дельдюжова, адресованном гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову (опубликовано на сайте профсоюза).

Непривитые работники других департаментов "Аэрофлота" продолжают трудовую деятельность, "что является дискриминацией", пишет Дельдюжов. Подобной ситуации с отстранением "нет ни в одной авиакомпании РФ", это вызывает "излишнюю социальную напряженность" и подталкивает пилотов к увольнению, считает глава ШПЛС. Он попросил Полубояринова отменить приказы об увольнении сотрудников.

Шесть пилотов "действительно были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации", уточнил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. "В сложившихся обстоятельствах эпидемиологическая безопасность является для нас безусловным приоритетом", - добавил он.

В июне постановлениями главных санитарных врачей Москвы и области власти обязали организации ряда отраслей привить 60% своих сотрудников. На 23 августа вакцинацию в "Аэрофлоте" прошли 73% работников авиакомпании, сообщал ранее Демин.

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Непальские кинотеатры готовятся к открытию
Аэрофлот Шереметьево Михаил Демин

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