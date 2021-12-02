Суд признал законным отстранение учителей от работы за отказ от прививки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Волгоградской области Николаевский районный суд счел законным отстранение от работы двух преподавателей детской школы искусств за их отказ прививаться от коронавируса, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В иске женщины сообщили, что директор школы отстранил их от работы в августе 2021 года. Они попросили суд признать соответствующие приказы незаконными, разрешить им работать, обязать школы выплатить им зарплату за время вынужденного простоя и взыскать в их пользу компенсацию морального ущерба.

Суд им отказал, поскольку решил, что их работодатель действовал в соответствии с законом.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отметили в пресс-службе.