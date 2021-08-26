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Delta Air будет взимать по $200 в месяц с непривитых сотрудников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta Air Lines с 1 ноября начнет взимать ежемесячно по $200 с сотрудников, которые не привились от коронавируса. Как пишет The Wall Street Journal, об этом говорится в письме гендиректора компании Эда Бастиана сотрудникам.

Таким образом он хочет стимулировать вакцинацию на фоне распространения штамма коронавируса "дельта" в США.

Тогда как многие американские компании предпочитали поощрять вакцинацию, предоставляя различные бонусы, Delta одна из немногих решила поменять тактику в пользу штрафных мер. Тем самым компания частично переложит на сотрудников, которые осознанно сделали выбор не прививаться, финансовое бремя, связанное со страховыми выплатами на лечение от этой болезни. По подсчетам компании, лечение сотрудников от коронавирусной инфекции в больницах обошлось Delta в среднем в $50 тысяч на человека.

В своем письме Бастиан также сообщил, что компания может принять решение не оплачивать невакцинированным сотрудникам больничные, если они заразятся COVID-19.

Кроме того, с 12 сентября непривитые сотрудники должны будут каждую неделю предоставлять результаты тестов на COVID-19. Масочный режим в офисах и других помещениях компании обязателен уже сейчас.

После объявления о новом подходе к вакцинации число сотрудников Delta Air, сделавших первую прививку, в первый же день утроилось по сравнению с обычным дневным показателем, сообщил Генри Тинг, главный санитарный врач компании.

Среди пилотов и бортпроводников Delta Air привиты 85%, меньше всего вакцинированных - среди сотрудников технических служб в Джорджии и персонала в аэропорту Нью-Йорка, сообщили The Wall Street Journal информированные источники. По словам Бастиана, компания достигла цели, поставленной в начале этого года, по вакцинации 75% сотрудников.

23 августа управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет. Ожидается, что после этого все больше американских компаний будут вводить обязательную вакцинацию для своих сотрудников.

Другие американские авиакомпании, включая Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc., сообщили, что они призывают своих сотрудников прививаться, но не делают вакцинацию обязательной, отмечает WSJ.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Delta Air США коронавирус Эд Бастиан Генри Тинг Джорджия Нью-Йорк FDA

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