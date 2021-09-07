Суд в Петербурге оставил под арестом блогера Юрия Хованского

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга еще на месяц продлил арест видеоблогеру Юрию Хованскому (внесен Росфинмониторингом в реестр граждан, причастных к терроризму и экстремизму), сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Постановление о продлении меры пресечения Хованскому действует по 8 октября.

Хованский, обвиняемый в преступлении по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), находится под арестом с июня.

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году.

Хованский сообщал, что не исполнял ее публично, принес извинения и назвал исполненное произведение "ужасной ошибкой".