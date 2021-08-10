Видеоблогер Хованский попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил в реестр граждан, причастных к терроризму и экстремизму, видеоблогера Юрия Хованского, арестованного по обвинению в оправдании терроризма.

Теперь он не сможет открыть в банке новые счета, его действующие счета будут заморожены, банки приостановят их обслуживание.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года он исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Это попало на видео, запись выложил в интернет неизвестный.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский уже сказал, что исполнял ее не публично, принес извинения и это "ужасной ошибкой".

Блогер был задержан 9 июня 2021 года. 10 июня Дзержинский суд арестовал его до 8 августа. 6 августа Куйбышевский суд продлил ему арест до 8 сентября. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).