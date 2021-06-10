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Видеоблогер Хованский арестован на два месяца

Видеоблогер Хованский арестован на два месяца
Блогер Юрий Хованский
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Дзержинский суд арестовал до 8 августа блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в призывах к терроризму и его оправдании, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Из документов, представленных в суд, следует, что блогер признал вину частично. Он просил поместить его под домашний арест или оставить на свобоеде под запрет определенных действий.

Хованского задержали 9 июня.

По версии следствия, он не позднее 3 июля 2020 года, "обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции на неустановленном Интернет-ресурсе, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду", процитировала пресс-служба судов.

По данным источника "Интерфакса", уголовное дело в отношении блогера возбудили после проверки жалоб на песню, которую он исполнил во время стрима и в которой упоминются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Запись была выложена на YouTube-канале с 25 подписчиками около года назад.

Хованский признался, что не исполнял эту песню публично и принес за нее извинения.

Источник "Интерфакса" сообщил, что следствие не знает, кто выложил запись в интернет, и пока не решило, стоит ли привлекать этого человека к уголовной ответственности.

Петербург Юрий Хованский Дзержинский суд Норд-Ост

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