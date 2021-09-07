Горизбирком Петербурга отказал Вишневскому в жалобе на "двойников"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия не согласилась с депутатом Закса, кандидатом в городской и федеральный парламент от "Яблока" Борисом Вишневским, что прежние имена двоих других Борисов Вишневских необходимо указать в бюллетене.

Соответствующие жалобы депутата были оставлены без удовлетворения на заседании во вторник, решения опубликованы на сайте Горизбиркома.

Соперниками депутата Вишневского на выборах в Закс по округу являются ставшие его тезками Вишневский Борис Геннадьевич (до недавних пор - Шмелев Алексей Геннадьевич) и Вишневский Борис Иванович (ранее - Быков Виктор Иванович). Последний также соперничает с депутатом и на выборах в Госдуму. Депутат требовал, чтобы в бюллетенях были упомянуты их прежние имена и фамилии.

"При рассмотрении жалобы Вишневского Б.Л. Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что фамилия, имя и отчество двух кандидатов, указанных в избирательном бюллетене, совпадают не полностью, в связи с чем требования закона об очередности указания в бюллетене сведений о кандидате не применяются", - говорится в решении по думской жалобе депутата.

Аналогичный аргумент приводится и в решении по жалобе на бюллетень в Заксобрание.

Как сообщалось, в понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила двум кандидатам-"двойникам" депутата Вишневского сняться с выборов. "Обращаюсь к этим двум людям - еще если у вас остатки совести остались - соберите их в узелочек и снимитесь, пока еще есть возможность сняться - и Алексей Шмелев, и Виктор Быков", - сказала она.

Памфилова также предложила Горизбиркому Петербурга заменить плакат с кандидатами-двойниками, где они визуально похожи на депутата Вишневского, при необходимости вызвав двоих тезок для фотографирования.

Памфилова ранее замечала, что в ЦИК поступают жалобы о выдвижении кандидатов-"двойников", и эта "технология направлена на обман избирателей, очевидно вводящая их в заблуждение".

Выборы в Государственную думу и петербургский Закс состоятся с 17 по 19 сентября.