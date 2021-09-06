Памфилова призвала "двойников" Вишневского сняться с выборов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила двум кандидатам-"двойникам" депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского сняться с выборов.

"Обращаюсь к этим двум людям - еще если у вас остатки совести остались - соберите их в узелочек и снимитесь, пока еще есть возможность сняться - и Алексей Шмелев, и Виктор Быков", - сказала Памфилова на заседании комиссии в понедельник.

Глава ЦИК РФ предложила избиркому Петербурга заменить плакат с кандидатами-двойниками. "Что я предлагаю с учетом того, что у нас очень ограничены возможности в связи с тем законом, который есть, ловко они нашли эту дырочку. Есть такое предложение: обяжите те окружные комиссии, где их принимали, пусть они их пригласят, и сфотографируют их в том виде, в котором они реально есть. Заменить этот плакат", - сказала она.

Памфилова добавила, что ЦИК подготовит свои предложения для законодателей по этому поводу. "Я надеюсь, что законодатель нас услышит, обратит внимание на эту проблему, я уверена, что наши законодатели не хотят такой конкуренции, это унижает других кандидатов, и все-таки эту лазейку из закона уберут", - заявила глава Центризбиркома.

Ранее в рамках предвыборной кампании в Санкт-Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став тезками кандидата от партии "Яблоко" Бориса Вишневского.

Глава ЦИК ранее сообщила, что в комиссию поступают жалобы о выдвижении на предстоящие выборы в Госдуму кандидатов-"двойников". По ее словам, эта "технология направлена на обман избирателей, очевидно вводящая их в заблуждение". Памфилова подчеркнула, что выдвижение кандидатов-"двойников" может приводить "к очень тяжелым последствиям".

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.