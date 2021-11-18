Горизбирком Петербурга назвал недостатки трехдневного голосования

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия по требованию Центризбиркома провела анализ нарушений на сентябрьских выборах и обнаружила недостатки в порядке трехдневного голосования, сообщил руководитель юридического управления горизбиркома Олег Зацепа.

По его словам, при проверке жалобы обнаружились и недостатки в работе комиссий, связанные с трехдневным голосованием, и недостатки самого такого порядка. Горизбирком решил "констатировать в аналитической справке (...) недостатки в порядке, которые, вероятно, необходимо учесть при проведении будущих избирательных кампаний", добавил он.

Например, на совмещенных выборах порой было физически невозможно хранить бюллетени по общим правилам, так как, например, "иногда физически сейф-пакеты не помещались в сейфы, избирательные комиссии в полевых условиях выходили из этого, кто как умел", сказал Зацепа.

Аналитическую справку Горизбирком направит в ЦИК.

Сентябрьские претензии Центризбиркома

Проверка проводилась по постановлению ЦИК от 23 сентября "О ситуации с голосованием на отдельных избирательных участках при проведении выборов в Санкт-Петербурге 17,18, 19 сентября 2021 года". Там ЦИК указал, что "на момент установления итогов голосования признании недействительными итогов голосования дополнительно по ряду избирательных участков". территориальными избирательными комиссиями города Санкт-Петербурга имелись серьезные основания для рассмотрения вопроса о

ЦИК упоминал инциденты на участке №1379, где видеокамеру заслонили картонной коробкой, пока проходили манипуляции с бюллетенями, на трех участках в одном здании (№№757, 758 и 771), где в неизвестном направлении на продолжительное время были вынесены сейфы с бюллетенями, а также на участке №1991, где после сообщения о заложенной бомбе проводилась эвакуация, во время которой председатель УИК проник на участок, после чего на сейфе обнаружили следы вскрытия.

В итоге ЦИК постановил обязать окружные комиссии в думских округах №212 и №218, куда входят упомянутые участки, подать в суд иски об отмене итогов голосования на этих участках, а Горизбирком - уволить глав этих окружных комиссий.

Функции окружных комиссий на прошедших думских выборах выполняли территориальные избиркомы (ТИК) №8 и №19, соответственно. Их председатели от своих должностей освобождены не были.

Реакция Горизбиркома на замечания

"Что же касается решений, которые упомянуты в постановлении ЦИК, но нами не приняты - можем констатировать, что той проверкой, которая нами проведена, оснований для этого не выявлено", - прокомментировал Зацепа 18 ноября.

Он напомнил, что ранее от обязанностей была освобождена глава ТИК №47.

По словам Зацепы, ТИК №8 и №19, как и постановлял Центризбирком, подали иски по всем пяти проблемным участкам в районные суды. Как уточнили "Интерфаксу" в Горизбиркоме, речь идет о двух исках со стороны ТИК №19 и шести - со стороны ТИК №8.

Московский и Пушкинский райсуды не приняли иски ТИК №19 к производству, Кировский суд по искам ТИК №8 производство прекратил. Частные жалобы по первым двум судам в Санкт-Петербургский городской суд не изменили ситуацию, жалоба же на определения Кировского суда о прекращении производства была удовлетворена, теперь иски будут рассмотрены по существу.

Еще во время предвыборной кампании глава ЦИК Элла Памфилова в августе соглашалась с озабоченностью "по поводу того, что происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса". Памфилова напомнила, что Центризбирком трижды признавал работу петербургского Горизбиркома неудовлетворительной и призывал его членов самораспуститься, чтобы навести порядок, "однако шанс был упущен".