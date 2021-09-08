"Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный источник в "Яндексе" сообщил газете "Ведомости", что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная в истории рунета DDoS-атака.

Издание отметило, что рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом".

Другой источник в "Яндексе" подтвердил информацию о DDоS-атаке и добавил, что она продолжается на этой неделе.

"Мы проводим расследование вместе с подрядчиками, – пояснил собеседник "Ведомостей" в компании. – Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны".

Официальный представитель "Яндекса" подтвердил информацию об атаке, которую отразила сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. В компании уточнили, что "атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали".