"Яндекс" исключил ссылки на "Умное голосование" из поисковой выдачи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ссылки на сайт соратников оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование" пропали из поисковой выдачи "Яндекса" после внесения этих ссылок Роскомнадзором в реестр запрещенной в РФ информации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Ссылки на сайт "Умного голосования" пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - сказали в компании.

6 сентября в пресс-службе РКН "Интерфаксу" сообщили, что сайт "Умное голосование" заблокирован в РФ, так как используется для продолжения деятельности признанного экстремистским и запрещенным на территории РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ также НКО-иноагентом).

3 сентября Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Вулинтертрейд", запатентовавшей товарный знак "умное голосование", запретил "Яндексу" и Google использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче "в качестве одного из ключевых слов поиска". Тогда в пресс-службе "Яндекса" сообщили "Интерфаксу", что намерены обжаловать обеспечительные меры, так как "из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать".

Компания ООО "Вулинтертрейд" зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края, занимается торговлей овечьей шерстью. Летом Роспатент зарегистрировал товарный знак "Умное голосование" по заявке этой компании.

Сайт "Умное голосование" создан соратниками Навального, отбывающего срок в исправительной колонии в Покрове Владимирской области по так называемому делу "Ив Роше".

23 июня в РКН "Интерфаксу" сообщили, что направили в Google уведомление о необходимости прекратить обработку персональных данных в сервисе "Умное голосование". Ранее екатеринбургский юрист Андрей Еланцев сообщил в своем фейсбуке, что Роскомнадзор после его жалобы потребовал у компании Google прекратить техподдержку сайта "Умное голосование". В пресс-службе Google отказались от комментариев.