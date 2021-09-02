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"Яндекс завершил присоединение "Яндекс.Маркета"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Яндекс" завершило реорганизацию путем присоединения ООО "Яндекс.Маркет", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

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Представитель "Яндекса" ранее сообщал, что присоединение позволит усилить интеграцию "Яндекс.Маркета" в общую экосистему "Яндекса". Сейчас компания активно инвестирует в сегмент e-commerce, в этом году планируется направить порядка $650 млн.

"Яндекс" выделил свой товарный агрегатор "Яндекс.Маркет" в отдельную компанию в 2016 году. Спустя год после этого "Яндекс" и Сбербанк решили создать совместное предприятие на базе агрегатора. Решение об обратном присоединении было принято в сентябре 2020 года, вскоре после раздела активов в СП со Сбербанком.

Яндекс Яндекс.Маркет

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