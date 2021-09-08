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Губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место взрыва газа в жилом доме в Ногинске, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Подмосковья выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Жертв нет", - говорится в сообщении.

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Жильцы дома эвакуированы, на месте взрыва работают специалисты, кинологи и спасательная техника. По поручению главы региона после разбора завалов здание тщательно обследуют, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.

Взрыв газа произошел в панельной девятиэтажке в подмосковном Ногинске утром в среду. По данным МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах. Пострадали семь человек, пять из них госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подмосковеь Ногинск Андрей Воробьев

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