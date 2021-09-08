Два человека могут находиться под завалами после взрыва в девятиэтажке в Ногинске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Не менее двух человек могут находиться под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске, сообщили в МЧС России.

"По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Взрыв газа произошел в жилом доме в среду утром. По данным МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвёртом этажах.

Из-под завалов достали живыми двух детей и одного взрослого, они доставлены в медучреждение. Всего, по данным информированного источника агентства, в результате инцидента пострадали пять человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.