Два человека могут находиться под завалами после взрыва в девятиэтажке в Ногинске
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Не менее двух человек могут находиться под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске, сообщили в МЧС России.
"По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Взрыв газа произошел в жилом доме в среду утром. По данным МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвёртом этажах.
Из-под завалов достали живыми двух детей и одного взрослого, они доставлены в медучреждение. Всего, по данным информированного источника агентства, в результате инцидента пострадали пять человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в подмосковном Ногинске. На место выехали следователи. pic.twitter.com/J7pqjumzLq— Известия (@izvestia_ru) September 8, 2021