Аэропорт Владивосток в период проведения ВЭФ обслужил более 36 тыс. пассажиров

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Владивосток в рамках программы обслуживания воздушных судов VI Восточного экономического форума (ВЭФ) с 1 по 5 сентября обслужил более 36 тысяч пассажиров и 436 рейсов, включая регулярные рейсы и рейсы деловой авиации.

"Программа включала прием, обслуживание и отправление литерных рейсов и рейсов деловой авиации. Параллельно в дни подготовки и проведения форума в аэропорту выполнялась программа обслуживания регулярных внутренних и международных рейсов", - сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Общий пассажиропоток аэропорта Владивосток с 1 по 5 сентября 2021 года составил 36606 человек. В среднем аэропорт принимал и отправлял 7320 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за период проведения ВЭФ превысил 412 тонн.

Наиболее загруженным днем обслуживания гостей и участников ВЭФ-2021 оказалось 3 сентября. Аэропорт в этот день обслужил 105 рейсов и 5637 участников и гостей форума.

В общей сложности в период с 1 по 5 сентября в воздушной гавани было произведено 436 взлетно-посадочных операций, из них 221 - на прилет и 215 - на вылет.

Всего в период подготовки и проведения ВЭФ с 25 августа по 7 сентября аэропорт обслужил 124 рейсов бизнес-авиации.

ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года. VI Восточный экономический форум прошёл 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.