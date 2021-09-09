Проведение ВЭФ принесло не менее 1,5 млрд руб. в туротрасль Приморья

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доходы от проведения Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 2-4 сентября, предварительно составляют 1,5 млрд рублей, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

"У нас прошло такое большое мероприятие, для нас очень важное, - Восточный экономический форум. Впервые по понятным причинам не было круизных судов, были задействованы наши гостиницы. Мы отмечали полную загрузку всех средств размещения. Даже по предварительным расчетам, вместе с Ростуризмом мы это делали, эти три дня порядка 1,5 млрд рублей принесли в разные сферы дохода края, Владивостока", - сказал Щур в четверг в ходе прямого эфира в официальном аккаунте правительства региона в соцсетях.

VI ВЭФ проходил 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Форум собрал более 4 тысяч участников, в том числе свыше 400 глав компаний, журналистов из 58 стран.

Аэропорт Владивосток в рамках программы обслуживания воздушных судов VI Восточного экономического форума с 1 по 5 сентября обслужил более 36 тысяч пассажиров и 436 рейсов, включая регулярные рейсы и рейсы деловой авиации.

ВЭФ проводят ежегодно с 2015-го. Его основная задача - наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.