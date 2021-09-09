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В Челябинской области впервые накажут виновных в массовой гибели пчел

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям привлечет к ответственности сельхозпредприятие за гибель пчел после обработки полей химикатами в Каслинском районе. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления.

Специалисты ведомства провели проверку сельхозпредприятия в Каслинском районе после обращения граждан, сообщивших о массовой гибели пчел.

По итогам проверки были выявлены нарушения. Так, было установлено, что предприятие не уведомило о предстоящей обработке через средства массовой информации жителей населенных пунктов, расположенных вблизи обрабатываемых территорий – на расстоянии до 7 км.

"Это является нарушением регламента применения пестицидов и агрохимикатов", - говорится в сообщении.

По итогам проверки в отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).

"На нашей территории это первое дело о гибели пчел", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

Россельхознадзор Челябинская область

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