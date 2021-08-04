Около 20 млн пчел погибло в Красноярском крае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники СКР выясняют причины массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по краю и Хакасии.

По предварительным данным, в районе погибло более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел.

В рамках проверки следователи дадут оценку действиям сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.