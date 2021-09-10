РФ и Белоруссия приступили к практическому этапу учений "Запад-2021"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Военные России и Белоруссии в пятницу начнут практические действия на совместных стратегических учениях "Запад-2021".

С 10 по 16 сентября практические действия войск пройдут на девяти российских полигонах и на пяти полигонах Белоруссии, а также в южной части Балтийского моря, сообщало Минобороны РФ. Всего в этих учениях задействуют около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей, сообщал Западный военный округ (ЗВО).

Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщал ЗВО.

9 сентября заместитель министра обороны РФ Николай Панков на открытии учения "Запад-2021" на полигоне "Мулино" (Нижегородская область) заявил, что оно "носит сугубо оборонительный характер", "направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил союзников и дружественных государств".

Параллельно с учениями "Запад-2021" крупные маневры в Артике начал Северный флот России. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа, сообщила пресс-служба Северного флота.

8 сентября Восточный военный округ сообщил, что более 500 российских военнослужащих, танки и артиллерия задействованы в учении, которое началось на Курильских островах.