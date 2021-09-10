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РФ с 21 сентября снимает COVID-ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 21 сентября снимает все введенные из-за COVID-19 ограничения на авиасообщение с Белоруссией, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

"Оперштаб рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией", - говорится в сообщении.

Накануне, 9 сентября, о предстоящем снятии всех коронавирусных ограничений на авиасообщение между Россией и Белоруссией сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако дату возобновления авиасообщения в полном объеме он не назвал.

"До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас - 36. Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро", - отметил Путин.

1 августа было расширено авиасообщение между Россией и Белоруссией, в частности увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе.

Кроме того, число рейсов по маршруту Москва - Минск увеличилось с 10 до 20 рейсов в неделю, по направлениям Сочи - Минск и Краснодар - Минск было запущено по три рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Белоруссией после периода локдауна было восстановлено 21 сентября 2020 года.

Хроника 09 января 2020 года – 10 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Коронавирус Владимир Путин

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