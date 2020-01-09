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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Петербурге охладели к идее переименования Советских улиц в Рождественские

В Петербурге охладели к идее переименования Советских улиц в Рождественские
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга до сих пор не подписал постановление о переименовании Советских улиц в Рождественские, а горожане все меньше поддерживают эту инициативу, сообщил член городской топонимической комиссии Алексей Ерофеев "Интерфаксу" в четверг.

"Решение комиссии носит рекомендательный характер, а губернатор его подписывает или не подписывает в силу определенных причин. С Советскими история уже долго тянется, поэтому, чтобы (губернатор Александр) Беглов подписал (постановление о переименовании - ИФ), вероятно, нужно будет еще раз голосовать за Рождественские улицы. Но, чем больше времени проходит, тем больше народа выступает за сохранение Советских улиц", - сказал он.

"Я за всех говорить не буду, но в принципе, когда уже три или четыре раза принимается решение комиссии сделать их Рождественскими, а дальше это никуда не идет, уже, что называется, интерес пропадает. Поэтому, будет ли этот вопрос еще раз подниматься, я, честно говоря, не знаю", - добавил Ерофеев.

По его словам, компромиссным может стать вариант с появлением Рождественской площади у храма Рождества Христова на Песках, расположенного на 6-й Советской.

"Возможно, сейчас, когда открылся храм Рождества Христова на Песках, площадь, на которой он стоит - есть такое мнение - можно назвать Рождественской, а храму присвоить адрес, например, Рождественская площадь, 1. Площадь не имеет никакого названия и никогда не имела. Такой вариант есть. Он отчасти, может быть, компромиссный: может, он и даст толчок к возвращению Рождественских, а, может, это затормозит. Трудно забегать вперед, но, в принципе, этот вариант мне представляется разумным", - отметил Ерофеев.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала переименовать Советские улицы в Рождественские, а улицу Восстания - в Знаменскую. Губернатор Георгий Полтавченко поддержал инициативу, но постановление не подписал вплоть до ухода с должности.

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