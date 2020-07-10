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Станцию петербургского метро решили переименовать в честь "Зенита"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга поддержала переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит" в честь футбольного клуба, сообщил член комиссии Алексей Ерофеев. Теперь это решение должен утвердить губернатор Александр Беглов.

"За переименование проголосовали 17 человек, против - шестеро, двое воздержались", - сказал Ерофеев.

Он рассчитывает, что губернатор завизирует переименование "достаточно быстро, на волне 95-летия клуба и чемпионства".

Благоустройство и оформление станции возьмет на себя руководство клуба.

Сам Ерофеев голосовал против переименования, хотя и является фанатом "Зенита".

"Я выступал против еще в декабре, поскольку считаю логичным переименование, если бы стадион назывался "Зенитом" (стадион получил название "Газпром-Арена" - ИФ). Для меня в этом есть некоторый диссонанс, плюс я вообще не любитель смены изначальных названий. Было бы хорошо, если бы возле станции все-таки появился связанный с "Зенитом" топоним - например, какая-нибудь аллея", - добавил он.

Руководство ФК "Зенит"предложило переименовать станцию метро "Новокрестовская" в сентябре 2019 года.

Участок Невско-Василеостровской линии метро от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая станцию "Новокрестовская", строили к чемпионату мира по футболу 2018 года . Обе станции открылись для пассажиров 26 мая 2018 года.

Хд ас

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге

8
Зенит Газпром-арена метрополитен Петербург Александр Беглов

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