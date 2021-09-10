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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Петербурге

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Петербурге
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На Северном кладбище Петербурга прошла церемония погребения погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Министра похоронили с воинскими почестями.

Проститься с ним пришли глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В пятницу, 10 сентября, тело Зиничева доставили в город на Неве спецрейсом из Москвы. До этого, утром, в Национальном центре управления в кризисных ситуациях прошла церемония прощания с министром. Ее посетили несколько тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, губернаторы, политики, общественные деятели и сослуживцы.

Во всех региональных управлениях МЧС установлены стихийные мемориалы: пожарные и спасатели несут к ним цветы и свечи. Спецтехника в пожарно-спасательных частях включает в память о Зиничеве проблесковые маяки и звуковые сигналы.

8 сентября МЧС России сообщило, что Зиничев, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Мельник также погиб.

Указом президента РФ Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России.

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым

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На церемонии прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуацияхАктер Михаил ПореченковСотрудники МЧС на церемонии прощанияСпикер Совета Федерации РФ Валентина МатвиенкоСотрудники МЧС несут цветы в память о погибшем главе ведомстваГубернатор Красноярского края Александр УссСотрудники МЧС на церемонии прощанияЦеремония прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуацияхПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
На церемонии прощания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях
МЧС Евгений Зиничев Петербург

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