В Москве установят памятник погибшему главе МЧС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила предложение Российского военно-исторического общества установить в городе памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает сайт заксобрания.

Его поставят в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика у дома 5 по Кременчугской улице. На установку получено согласие совета депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия.

Министр Зиничев погиб в Арктике 8 сентября на межведомственных учениях по защите Арктической зоны. В МЧС сообщил, что он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, но погибли оба.

Президент Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что именем Зиничева назовут улицу в Грозном. Также в честь Зиничева было названо нефтяное месторождение на Таймыре, которое открыло совместное предприятие "Роснефти" и британской BP.