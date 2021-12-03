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В Москве установят памятник погибшему главе МЧС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила предложение Российского военно-исторического общества установить в городе памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает сайт заксобрания.

Его поставят в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика у дома 5 по Кременчугской улице. На установку получено согласие совета депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия.

Министр Зиничев погиб в Арктике 8 сентября на межведомственных учениях по защите Арктической зоны. В МЧС сообщил, что он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, но погибли оба.

Президент Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что именем Зиничева назовут улицу в Грозном. Также в честь Зиничева было названо нефтяное месторождение на Таймыре, которое открыло совместное предприятие "Роснефти" и британской BP.

Евгений Зиничев Москва МЧС Мосгордума Фили-Давыдково

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