Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы МЧС Александра Чуприяна. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возложить временное исполнение обязанностей министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - говорится в тексте документа.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
До этого назначения Чуприян был первым замглавы МЧС.
В среду глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях. Зиничев возглавлял ведомство с мая 2018 года.