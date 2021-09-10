Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Александр Чуприян Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы МЧС Александра Чуприяна. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - говорится в тексте документа.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

До этого назначения Чуприян был первым замглавы МЧС.

В среду глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях. Зиничев возглавлял ведомство с мая 2018 года.