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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС
Александр Чуприян
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы МЧС Александра Чуприяна. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Возложить временное исполнение обязанностей министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - говорится в тексте документа.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

До этого назначения Чуприян был первым замглавы МЧС.

В среду глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях. Зиничев возглавлял ведомство с мая 2018 года.

Александр Чуприян МЧС РФ

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