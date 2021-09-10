Ростовский репортер получил 10 суток ареста за экстремистскую атрибутику

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил журналиста Игоря Хорошилова к 10 суткам административного ареста за пропаганду и демонстрацию символики экстремистских организаций, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В сообщении поясняется, что Хорошилов разместил в своем фейсбуке изображение, содержащее атрибутику и информацию об "Умном голосовании", являющимся проектом некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которая признана экстремистской и запрещена в РФ. ФБК также признан НКО-иноагентом.

Хорошилов привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

6 сентября Роскомнадзор заблокировал в России сайт "Умное голосование".