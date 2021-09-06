Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование"

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России сайт соратников оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование", так как он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией", которая также признана НКО-иноагентом, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации. Основанием для прекращения использования упомянутого сервиса является требование Генпрокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы "Фонда борьбы с коррупцией", - пояснили в ведомстве.

В РКН напомнили, что Мосгорсуд 9 июня вынес решение о ликвидации этой организации и запрете ее деятельности на основании того, что она и ее участники осуществляют экстремистскую деятельность.

Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил в соцсетях, что Роскомнадзор утром в понедельник начал блокировать сайт "Умное голосование" через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях связи в рамках реализации закона о "суверенном рунете". "До этого момента он оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального", - отметил Волков. По его словам, это означает, что компания Google отказалась по требованию РКН прекратить техническую поддержку сайта, размещенного на ее сервере.

23 июня в РКН "Интерфаксу" сообщили, что направили в Google уведомление о необходимости прекратить обработку персональных данных в сервисе "Умное голосование". "Роскомнадзор уведомил компанию Google о необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан. Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами", - сказали "Интерфаксу" в РКН.

Кроме того, РКН направил в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация о нем нет в реестре ведомства, чтобы можно было направить ему запрос о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных.

Ранее екатеринбургский юрист Андрей Еланцев сообщил в фейсбуке, что Роскомнадзор после его жалобы потребовал у компании Google прекратить техподдержку сайта "Умное голосование".