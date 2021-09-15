Эксперты усомнились, что РФ удастся достичь коллективного COVID-иммунитета в этом году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России до конца года будет сложно достичь коллективного иммунитета на уровне 60% привитых от коронавируса граждан из-за скептического отношения к вакцинации, вероятнее всего до нового года прививки получат около 55% населения, считают эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

"Скептическое отношение части общества к вакцинации замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут при вакцинации 60% россиян. С учетом этого наиболее вероятным сценарием до конца года видится достижение уровня 50-55% привитого населения", - следует из данных мониторинга, представленного экспертами РАНХиГС в среду.

Исследование охватывает период июля-августа 2021 года.

Согласно приведенным данным, "за последние полгода до начала сентября в России официально переболели 2,4 млн человек, а вакцинировались двумя компонентами 37,4 млн человек, из которых 90% имеют антитела, то есть при грубом подсчете, не менее 36 млн россиян к началу осени имели иммунитет - это 24,62% населения".

Помимо этого, эксперты РАНХиГС отмечают, что после достижения пика смертности от коронавируса в августе вероятно постепенное снижение числа летальных исходов.

"Уровень смертности достиг пика в начале августа и с середины месяца демонстрирует плавное снижение, которое продолжится в ближайшей перспективе. В дальнейшем прогнозируется уменьшение числа летальных случаев до уровня апреля-мая 2021 года", - следует из данных мониторинга РАНХиГС.

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. По ее словам, достичь этого показателя планируется к 1 ноября текущего года.

По данным вице-премьера, на 10 сентября в РФ 46,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 39,8 млн.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Помимо этого, с июля в РФ началась ревакцинация от COVID-19.