СКР сообщил, что все находившиеся в L-410 пассажиры живы

По его данным, один человек находится в тяжелом состоянии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Все пассажиры самолета L-410, потерпевшего крушение под Иркутском, остались в живых, сообщили в воскресенье в Следственном комитете (СК).

"По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что по поручению главы СК по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, добавили в ведомстве.

Ранее представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

По данным оперштаба по ликвидации последствий катастрофы, инцидент произошел из-за отказа техники.