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Песков заявил об отсутствии документов о политической интеграции РФ и Белоруссии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В настоящее время речь о политической интеграции России и Белоруссии не идет, никаких документов "под сукном" нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире программы "Контуры" на белорусском канале ОНТ представитель Кремля подчеркнул, что и президент РФ Владимир Путин, и президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывали о "мифе последующей политической интеграции".

"В настоящий момент о политической интеграции речь не идет", - сказал Песков.

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Он отметил, что "она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран". "Сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы. Поэтому ничего "под сукном" нет", - повторил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заверил, что две страны заинтересованы в реализации 28 интеграционных программ. "Больше пока ничего не нужно. Более того, не нужно искать что-то там "под сукном", потому что принятие этих 28 союзных программ не означает их моментальную реализацию. Чтобы их реализовать, предстоит титаническая работа. Нужно приводить в соответствие с программами законодательство. Нужно принимать законы, подзаконные акты. Нас ожидает очень длинный путь", - пояснил Песков.

Он также подчеркнул: "Эти ожидания того, что кто-то "достанет кролика из шляпы" - они беспочвенны, и президенты весьма доходчиво это объяснили во время пресс-конференции".

Песков также отверг предположение о том, что в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне "кто-то пытается кого-то продавить".

Дмитрий Песков Белоруссия

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