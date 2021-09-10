Лукашенко счел, что интеграция РФ и Белоруссии носит взаимовыгодный характер

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Интеграция Белоруссии и РФ носит исключительно взаимовыгодный характер, все программы нацелены на рост благосостояния народов двух стран, заявил президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

"Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много - и беглые, и живущие в Беларуси так называемые оппозиционеры, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо уже поставить точку в этих всех разговорах - наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер", - подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что основной темой переговоров стало завершение работы над союзными программами. По его словам, были приняты все принципиальные решения.

"Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов (они будут обнародованы, это не секрет), выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран - Беларуси и России. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы - полноправные партнеры", - констатировал Лукашенко.

Он подчеркнул, что для всех компаний на рынках Белоруссии и России должна быть честная конкуренция. По словам президента Белоруссии, в союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики.

Лукашенко уточнил, что в союзных программах также заложены решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.