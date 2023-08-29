В Казахстане задумались о временном запрете ввоза праворульных автомобилей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана намерено ввести на полгода запрет на ввоз в республику легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления.

Проект такого приказа опубликован на сайте "Открытые НПА (нормативные правовые акты)" и будет находиться на публичном обсуждении до 13 сентября.

"Ввести запрет на ввоз на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления", - говорится в проекте приказа.

Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Основания для ввода запрета в пояснительной записке не указаны.