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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Казахстане задумались о временном запрете ввоза праворульных автомобилей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана намерено ввести на полгода запрет на ввоз в республику легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления.

Проект такого приказа опубликован на сайте "Открытые НПА (нормативные правовые акты)" и будет находиться на публичном обсуждении до 13 сентября.

"Ввести запрет на ввоз на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления", - говорится в проекте приказа.

Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Основания для ввода запрета в пояснительной записке не указаны.

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